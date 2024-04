Oddaj stare meble w IKEA Bydgoszcz, a dostaniesz bon na zakupy - taka akcja tylko w dwóch sklepach w Polsce! [12.04.2024 r.]

"Przedmioty nienadające się już do użytku można oddać w każdy piątek, sobotę oraz jedną niedzielę handlową kwietnia, w godzinach 11:00-19:00. Są one przyjmowane w dwóch sklepach IKEA – w podwarszawskich Jankach oraz w Bydgoszczy " - informuje biuro prasowe IKEA . Akcja prowadzona jest pod hasłem "Przywieź graty, zbierz rabaty".

Bon na zakupy w Ikei za stare meble

Oddane do IKEA meble będą następnie sortowane. Elementy nienadające się już do użytku zostaną zagospodarowane w procesie recyklingu lub odzysku energii. Z kolei lite drewno, pozyskane z zebranych mebli, wróci do obiegu, stając się surowcem wtórnym do produkcji mebli IKEA - czytamy w komunikacie prasowym.