Nie będzie kolejnej spalarni odpadów i wysypiska niedaleko bydgoskich Kapuścisk? Sąd uchylił wniosek o zmianę planu zagospodarowania

- Obrona planów miejscowych w sądach administracyjnych, pisanie pism procesowych, obszerne uzasadnianie przyjętych rozwiązań, wskazywanie podstaw prawnych takich a nie innych rozstrzygnięć… to wszystko zabiera nam mnóstwo czasu. Wystarczyłoby nie odpowiedzieć na skargę by przegrać proces, a potem twierdzić "Sąd tak orzekł". W obronie planów i słusznych rozwiązań, walczymy zatem jak lwy. Do końca. Tym razem kwestionowane były zapisy planu miejscowego, uniemożliwiające lokalizacji składowisk i spalarni odpadów - poinformowała w mediach społecznościowych Anna Rembowicz-Dziekciowska, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy.

Miała być kolejna spalarnia śmieci?

Batalia o centrum

- Bardzo istotne z mojego punktu widzenia dla przywracania dawnej świetności historycznemu Centrum Bydgoszczy, były wygrane sprawy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w 2013 roku - mówi Rembowicz-Dziekciowska. - Do obrony planów miejscowych dla Starego Miasta i Śródmieścia przywiązywałam ogromną wagę, ponieważ było to kluczowe dla rozpoczęcia ratowania bardzo zaniedbanej wtedy historycznej tkanki miasta. Sprawy toczyły się długo, bo trwały do lipca 2012 r do końca 2013r. W pierwszej instancji Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność obu planów miejscowych i wstrzymał ich wykonanie. Naczelny Sąd Administracyjny przyznał nam rację i przywrócił moc obowiązującą obu planom.