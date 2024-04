"Rodzina" bydgoskiego Przechodzącego przez rzekę na wyjątkowej wystawie w Młynach Rothera

- 1 maja będziemy obchodzić 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a tym samym 20. rocznicę odsłonięcia balansującej rzeźby, zawieszonej nad Brdą, w pobliżu mostu Jerzego Sulimy-Kamińskiego w Bydgoszczy – Przechodzącego przez rzekę. Zapraszamy do Młynów Rothera oraz na Wyspę Młyńską, gdzie zachęcimy do oderwania się na chwilę od ziemi, by podziwiać zawieszoną w przestrzeni wystawę rzeźb balansujących Jerzego Kędziory - zachęca Adrianna Kwiatkowska, p.o. Kierowniczki Działu Komunikacji Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera.