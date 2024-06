Brzózki niedaleko Bydgoszczy. Tak wygląda najbardziej artystyczna wieś w Kujawsko-Pomorskiem! Iwona Góralczyk

Brzózki - drugiej tak artystycznej wsi w Kujawsko-Pomorskiem nie znajdziecie. Najbliżej stąd do Szubina, stolicy gminy - zaledwie 11 km, niedaleko do Bydgoszczy - ok. 30, oraz Żnina - 36 km.