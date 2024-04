Możliwa reaktywacja Muzeum Telefonów Komórkowych w Bydgoszczy. Trwa zbiórka na powrót

O kolekcji telefonów komórkowych po raz pierwszy zrobiło się głośno w 2013 roku. Od pierwszego wpisu w mediach społecznościowych, o kolekcji 70 modeli telefonów, do powstania punktu stacjonarnego droga była jednak daleka. Przez lata eksponatów (ponad 2,5 tys. samych telefonów) było coraz więcej aż wreszcie na początku 2020 roku po raz pierwszy można było zajrzeć do stacjonarnego punktu przy ul. Pomorskiej.

– Nie ukrywam początkowo nie miałem pojęcia co dzieje, jak nagle zaczął się ruch na insta. Okazało się że kolega napisał o nas do profilu make life harder, który wspomniał o nas w relacji. Idąc za ciosem, wciąż wszystkie skarby mam. Spróbuję jeszcze raz. Może jednak wspólnymi siłami wrócimy Muzeum do żywych? – napisał w mediach społecznościowych Paweł Wiśniewski-Hassenpflug.

We wpisie zamieszczono link do portalu zrzutka.pl, gdzie rozpoczęła się zbiórka na reaktywacje MuzeumKomorek.pl. Do poniedziałkowego południa wsparło ją 72 osoby, które łącznie wpłaciły 2200 zł. Cel ustawiono na 100 tys. zł.