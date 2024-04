Kładka na Wyżynach przeszła do historii. Co z nazwą przystanku przy Wojska Polskiego w Bydgoszczy?

Kładki na Wyżynach już nie ma. Parę dni temu można było podziwiać jeszcze schody do nieba, a dziś zostały jedynie słupy po dawnej konstrukcji. Także te niedługo znikną z krajobrazu miasta. Cały czas, mimo trwających robót, na miejscu kursują tramwaje. Z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy – w okolicy dawnej przeprawy zwężono przejazd do jednego pasa ruchu, co w godzinach szczytu powoduje większe korki. Piesi na miejscu na razie korzystają z wyznaczonych tymczasowych przejść.