Tragedia na przystanku w Bydgoszczy. 15-letnia Emilia zginęła pod tramwajem - mamy nowe ustalenia

Jak informował nas tuż po zdarzeniu dyżurny stanowiska kierowania PSP w Bydgoszczy, na miejscu pojawiły się wszystkie służby - policja, straż pożarna oraz zespół ratownictwa medycznego. Ruch tramwajowy został wstrzymany. Na czas prowadzenia akcji doszło do utrudnień również w ruchu drogowym.

W czwartek, około godziny 15.30, na przystanku tramwajowym Fordońska/Bałtycka doszło do tragedii - pod tramwaj wpadła nastolatka. Po uwolnieniu poszkodowanej spod tramwaju zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon .

Pojawiły się informacje, że 15-latka miała zostać popchnięta przez swojego rówieśnika. Zatrzymany chłopak miał przyznać się do winy. Komisarz Lidia Kowalska przekazuje, że wszystkie informacje w tej sprawie są wciąż weryfikowane a dokładny przebieg i okoliczności śmiertelnego zdarzenia ustala policja. Prowadzone będą czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia. Sprawa trafi do Sądu Rodzinnego w Bydgoszczy.

- Droga Społeczności Szkolna, z najgłębszym smutkiem przyjęliśmy informację o tragicznej i nagłej śmierci naszej koleżanki Emilki. Składamy najszczersze kondolencje oraz wyrazy współczucia na ręce najbliższych jej osób. Nasze serca łączą się z Wami w tych trudnych chwilach - taki wpis pojawił się na Facebooku VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.