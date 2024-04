Zakazany owoc - to wydarzy się w serialu w drugiej połowie kwietnia. Niekończące się romanse Selima [10.04.2024 r.] OPRAC.: MIKIR

Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" w drugiej połowie kwietnia. Wkrótce w serialu: Yildiz odkrywa kolejny spisek Ender i Handan. Trwają przygotowania do "fałszywego" ślubu Zeynep i Engina. Yildiz zabiega, by zostać jurorką w telewizji. Ender marzy o zajściu w ciążę. Selim ma kochankę. Ender proponuje Doganowi krótki urlop. Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.