Taka jest prywatnie Sanah - zobacz, jak mieszka i żyje popularna piosenkarka [zdjęcia]

Sanah poza muzyczną sceną

Oprócz tworzenia muzyki, artystka realizuje projekty biznesowe i marketingowe. W przeszłości brała udział w kampaniach reklamowych Cyfrowego Polsatu i sieci telekomunikacyjnej Plus. W 2022 roku wraz z firmą Sokołów wydała linię kabanosów - to przedsięwzięcie realizowane było na potrzeby trasy koncertowej "Uczta Tour". W 2023 roku we współpracy z siecią Żabka wydała serię produktów spożywczych i dań w związku z realizacją kampanii "Uczta na Wynos".