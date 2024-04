Wybory samorządowe 2024 w Bydgoszczy. Tak kandydaci podsumowali swoje kampanie

Konferencję poświęconą, między innymi problemom osób z niepełnosprawnością ruchową w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy zorganizowali kandydaci Trzeciej Drogi do sejmiku województwa i rady miasta. W spotkaniu wzięli udział: Joanna Czerska-Thomas, kandydatka na prezydenta Bydgoszczy, Radosław Rataj kandydujący do sejmiku, radny Wojciech Bulanda i kandydat do rady miasta Tomasz Hoppe.

Jeżeli chodzi o komunikację miejską, to moim zdaniem, poważnym problemem jest zajmowanie miejsca dla osób poruszających się na wózkach, czy też dla matek z małymi dziećmi w wózkach, przez osoby sprawne z rowerami – mówił Marek Pedziński, który porusza się na wózku. - Rower, jeśli zostanie wniesiony do autobusu, czy tramwaju, zajmuje całe takie miejsce. To utrudnia osobie niepełnosprawnej przejazd, stwarza zagrożenie nie tylko dla niej, ale tez dla innych, bo w przypadku hamowania, w przypadku, kiedy taka osoba wywróci się, to może wpaść na każdego innego pasażera. Uważam, że dosyć istotne jest, by to rozwiązać, by te miejsca z jednej strony pozostały wolne dla osób na wózkach inwalidzkich i dla matek z dziećmi, a jednocześnie, by również osoby z rowerami mogły jeździć komunikacją.

Nawiązał do wcześniejszej wypowiedzi radnego Bulandy, który postulował, by sprecyzować przepisy w tym zakresie.

W przepisach brakuje określenia, czym jest duży rower – mówił Wojciech Bulanda, bydgoski radny i społecznik rowerowy. - Taki rower może być rowerem dziecięcym, może być rowerem miejskim. To trudno określić. Jest możliwość dyskusji na ten temat. Tak samo, osoba, która musi opuścić pojazd, nie może kontynuować przejazdu komunikacją miejską na tym samym bilecie, tylko musi ponownie skasować bilet. Uważamy, że to są przepisy nieprecyzyjne, które powodują konflikty między pasażerami. Mogą powstawać kwestie sporne: ktoś może uważać, że dany rower jest duży, a ktoś inny, że wcale nie i dalej może jechać. Działania, by zmienić te przepisy, zostały podjęte w kończącej się kadencji rady miasta, niestety te postulaty nie zostały wysłuchane. Liczymy na to, jako środowisko rowerowe, że takie zmiany będą możliwe do wprowadzenia.

Chyba najważniejszą rzeczą jest wymiana taboru zarówno kolejowego, jak i autobusowego. Będziemy wracać do tematu przetargu na autobusy, ponieważ te, które są obecnie, niestety nie są wystarczające do zwiększenia siatki połączeń, o których mówimy. Wiemy, że taki przetarg miał się odbyć chyba około 11 miesięcy temu, niestety nie odbył się – zaznaczała Joanna Czerska-Thomas.

Po drugie, komunikacja publiczna to przede wszystkim MZK i tutaj również mamy szereg rozwiązań, o których wcześniej już mówiliśmy. To, między innymi systemowe wspieranie również kierowców, ale też uzdrowienie samej spółki.