Sąd oddalił pozew Łukasza Schreibera przeciwko Rafałowi Bruskiemu w trybie wyborczym

Łukasz Schreiber poinformował we wtorek (2 kwietnia) o złożeniu przez KWW Bydgoska Prawica pozwu w trybie wyborczym przeciwko prezydentowi Rafałowi Bruskiemu. Chodzi o wypowiedź z wywiadu dla "Dziennika Gazety Prawnej", która była komentarzem dotyczącym pomysłu darmowej komunikacji miejskiej do końca 2024 roku. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w środę po południu oddalił pozew.

– Zaproponowaliśmy w naszym programie darmową komunikację miejską na pół roku – od lipca do grudnia 2024. Policzyliśmy, że dla miasta to dodatkowy koszt rzędu 35-37 mln zł. Jak to policzyliśmy? Otóż, roczne przychody ze sprzedaży wszystkich biletów to 73 mln. Podzieliliśmy tę sumę przed dwa. Dziecko w pierwszej klasie szkoły podstawowej rozwiązałoby takie zadanie – napisał kandydat na prezydenta. – Prezydent w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej stwierdził natomiast, że koszt naszego pomysłu to ok. 100 mln. To nieprawda. Jesteśmy ciekawi, czy sąd pozwoli rozpowszechniać nieprawdziwe informacje – stwierdził Łukasz Schreiber.

Pozew dotyczy odpowiedzi Rafała Bruskiego na pytania dziennikarza DGP, który przypomniał o pomyśle darmowych przejazdów w mieście do końca 2024 r. – To herezja ekonomiczna. Taki pomysł kosztowałby ok. 100 mln zł, bo przecież nie ma nic za darmo. Skąd Łukasz Schreiber zamierza wziąć na to pieniądze? Nie mam pojęcia. Miasto nie ma przestrzeni do zwiększania własnych przychodów, więc musiałoby ciąć wydatki na kulturę, sport, pomoc społeczną. Ja nie umiałbym znaleźć tych 100 mln – odpowiedział Rafał Bruski.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości dodał we wpisie, że spodziewa się uwag ze strony zwolenników prezydenta o tym, że wpływy z biletów to jedynie część kosztów, które ponosi miasto w związku z komunikacją miejską, ale „miasto dokłada do przejazdów od lat i będzie to robić w dalszym ciągu – niezależnie czy komunikacja będzie darmowa, czy płatna”. Wniosek złożony w trybie wyborczym przez KWW Łukasza Schreibera - Bydgoska Prawica dotyczył zakazu rozpowszechniania informacji o koszcie darmowej komunikacji miejskiej w wysokości 100 mln zł. Prezydent miałby również umieścić sprostowania na oficjalnym profilu na Facebooku. Pozwy w trybie wyborczym rozpatrywane są w ciągu 24 h – Sąd Okręgowy w Bydgoszczy go oddalił.

– Wygrana w sądzie z ministrem PiS Łukaszem Schreiberem. Składać obietnice jest łatwo, ale pokazać, że są realne już nie – skomentował w mediach społecznościowych Rafał Bruski.

Na postanowienie sądu okręgowego można złożyć w ciągu 24 godzin zażalenie do sądu apelacyjnego, który ma kolejne 24 godziny na jego rozpatrzenie. Bydgoska Prawica nie podjęła jeszcze decyzji czy złoży zażalenie.

