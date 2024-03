Zakończono przyjmowanie wniosków do planu ogólnego dla Bydgoszczy. Do MPU wpłynęło 180 pism

– Od 12 stycznia do 17 marca zbieraliśmy wnioski do planu ogólnego. Biorąc pod uwagę wagę tego dokumentu, daliśmy mieszkańcom znacznie więcej czasu na składanie wniosków niż minimalny wymagany przepisami termin (21 dni). W wyznaczonym terminie wpłynęło do nas ok. 180 pism, które zawierają szereg różnorodnych, czasem wzajemnie sprzecznych postulatów – informuje „Express Bydgoski” Anna Rembowicz-Dziekciowska, dyrektorka Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy.