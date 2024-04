Bydgoskie wybory. Kto prawdziwym zwycięzcą, kto przegranym? - Minął tydzień

Moja hipoteza dotycząca słabego wyniki młodych wyborców jest inna. Współczesny człowiek kocha gry, zabawy, wręcz mamy tendencję do zabawiania się na śmierć. Szczególnie pociągają nas wielkie widowiska. Takie jak homerycki pojedynek PiS z opozycją w październiku ubiegłego roku. To porwało także młodych wyborców. Teraz apele o udział w widowisku o mniejszym ładunku emocjonalnym już nie podziałały.

7 kwietnia 2024 roku najbardziej zawiodła młodzież. W przedziale wiekowym do 29 lat udział w wyborach wzięło udział w kraju mniej niż 40% tych najmłodszych wyborców. W pierwszych komentarzach fakt ten próbowano tłumaczyć rozmaicie – od demobilizującego wpływu pięknej pogody do zbyt skomplikowanych formalności związanych z głosowaniem poza miejscem stałego zameldowania (dotyczy to głównie studentów).

Co ciekawe, problem kiepskiego wyniku wyborczego nie dotknął lewicy w wyborach do Rady Miasta Bydgoszczy. W całej Polsce lewica zdobyła niewiele ponad 6% głosów. W Bydgoszczy w nowej, 28-osobowej radzie miasta zasiądzie zaś 6 lewicowych radnych, co da im udział na poziomie przekraczającym 21%. Nazwiska żadnego z tych radnych nie znalazłem w dziesiątce kandydatów, którzy zdobyli w mieście największą liczbę głosów. A jednak dopięli swego. Jeszcze bardziej zastanawiająca jest obserwacja, że wśród nowych bydgoskich radnych występujących pod sztandarem Nowej Lewicy nie ma żadnej osoby przed pięćdziesiątką, a pięcioro z tej szóstki przekroczyło już sześćdziesiątkę.

Dla porównania, wśród 10 nowych radnych Bydgoskiej Prawicy, na którą to formację najchętniej głosują starsi, aż 6 to trzydziestoparolatkowie. Sądzę, że jest to efekt startu w wyborach na prezydenta miasta także trzydziestoparolatka, Łukasza Schreibera. On sam, mimo ogromnego wysiłku włożonego w kampanię, sufitu nad prawicą przebić nie zdołał, osiągając wynik zbliżony Tomasza Latosa przed pięcioma laty. Patrząc na młodą drużynę radnych PiS plus młodego rodzynka z Konfederacji, można jednak uznać, że ten wysiłek nie poszedł na marne.

Niestety, to samo trudno powiedzieć o wyborczym wyniku Joanny Czerskiej-Thomas. Niespełna 13% głosów w powyborczych wypowiedziach sama kandydatka usiłowała wprawdzie pokazać jako sukces, najlepszy w historii wynik kobiety w wyborach na prezydenta Bydgoszczy. Wystarczy jednak spojrzeć na wyniki w nieodległym Trójmieście, gdzie być może wszystkie trzy fotele prezydenckie obejmą panie, by osiągnięcie bydgoskiej kandydatki zobaczyć we właściwej proporcji.