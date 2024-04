Każdy z komitetów wyborczych otrzymał te same pytania i możliwość prezentacji odpowiedzi na internetowej stronie „Expressu Bydgoskiego”. Będziemy je publikować systematycznie, do czwartku 4 kwietnia. W ostatni przedwyborczy piątek zebrane hasłowo odpowiedzi przedstawimy na łamach papierowego wydania EB. Dziś pytania i odpowiedzi dotyczące komunikacji miejskiej. Odpowiada Joanna Czerska-Thomas z Trzeciej Drogi.

Co jest największym problemem komunikacji miejskiej w Bydgoszczy?

Głównym problemem jest niestabilność bydgoskiego systemu komunikacji miejskiej. Po prostu nie można na nim polegać. Bydgoskich tramwajów i autobusów nie można zaliczyć do pewnych środków transportu. Często się spóźniają, a poszczególne kursy bardzo często nie są realizowane.

Wiarygodność oferty systemu komunikacji miejskiej to jeden z filarów jej atrakcyjności, dlatego zdecydowanie wymaga ona poprawy. Mieszkańcy powinni mieć gwarancję, że punktualnie dojadą z punktu A do punktu B, co powinno być podstawą dostarczanej przez miasto usługi transportowej, jaką jest oferta bydgoskiej komunikacji miejskiej.