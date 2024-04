Komitet wyborczy Bydgoskiej Prawicy pokazuje program "Stop dziadostwu"

We wtorek (02.04) komitet wyborczy Bydgoskiej Prawicy Łukasza Schreibera zorganizował konferencję na ul. Nowej na bydgoskim Szwederowie. Jak zauważył Paweł Bokiej, ulica Nowa jest nowa tylko z nazwy, bo ma już dwadzieścia lat, ale do dziś nie doczekała się tak prostej infrastruktury jak chodnik. - Tutaj wszyscy chodzą środkiem ulicy - mówił Bokiej. - To jest główna droga prowadząca do szkoły, do kościoła, do przedszkola, na pobliski plac zabaw i nie doczekała się chodnika.

Bokiej podkreślał, że w tej sprawie składał wiele interpelacji do prezydenta, te zakończyły się fiaskiem tak samo jak wniosek do budżetu miasta. - Prezydent podczas sesji prosił mnie o wycofanie tego wniosku, że przyjrzy się tej sprawie. Bez efektu - mówił radny. - To nie jest tylko problem Szwederowa. Po wyborach zrobimy generalny przegląd infrastruktury osiedlowej. Bo to właśnie na osiedlach toczy się całe życie ludzi. Nasi mieszkańcy nie interesują się wielką polityką tylko tym, żeby bezpiecznie wrócić z dziećmi do domu, aby w komfortowych warunkach mieszkać.