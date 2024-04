Pieniądze na kampanię wyborczą w Bydgoszczy. Ile wydali kandydaci na radnych?

Są jednak wyjątki. - My stworzyliśmy komitet miejski, jest to korzystniejsze finansowo rozwiązanie - mówi Paweł Bokiej, nowy radny Bydgoskiej Prawicy. - Wydatki nie były narzucone przez centralę.

Komitety wyborcze mogą wydatkować na kampanię wyborczą wyłącznie kwoty ograniczone limitem wydatków, który ustala się oddzielnie dla każdego komitetu przez sumowanie kwot obliczonych według zasad określonych w przepisach. W wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa limit wydatków oblicza się, mnożąc kwotę przypadającą na jeden mandat radnego przez liczbę mandatów przypadających na okręg lub okręgi, w których komitet wyborczy zarejestrował kandydatów i to bez względu na ich liczbę.

Większość kasy na kampanię prezydenta

Im wyższe miejsce - tym więcej pieniędzy

Jeden z nowych radnych nieoficjalnie zwraca uwagę na to, że podział środków na poszczególnych kandydatów był dzielony przez komitety w zależności od tego, kto w jakim okręgu wyborczym startuje z jakiego miejsca.

Ten sam radny zauważa, że na kampanię poszły w skali miasta olbrzymie pieniądze. - Byłem w firmie wytwarzającej banery, stwierdzili, że już ich nie dadzą rady wyprodukować, tyle jest zamówień - stwierdza. - Poza tym proszę zwrócić uwagę na koszty ich umieszczania. Na prywatnych posesjach to wiadomo, za darmo, ale spółdzielnie mieszkaniowe za powieszenie baneru na swoim płocie żądały średnio 250 zł. Gdybym chciał ich powiesić dziesięć, to wydaję 2,5 tys. zł. A plakaty w tramwajach i autobusach komunikacji miejskiej? Zostaje mi kilkaset złotych na materiały. I co mam z tym zrobić?