Bydgoska Prawica podsumowuje kampanię wyborczą. "Dotrzymaliśmy słowa"

- Po pierwsze - dotrzymaliśmy słowa - stwierdził podsumowując kampanię Bydgoskiej Prawicy Łukasz Schreiber, poseł PiS, który kandydował do fotela prezydenta miasta, podczas konferencji we wtorek (9.04). - To była kampania, w której pokazaliśmy program ambitnej Bydgoszczy. - Po drugie, tak jak obiecałem w lutym, to była piękna kampania. Pokazaliśmy, że można marzyć w Bydgoszczy. Pokazaliśmy, że można wierzyć w miasto, które ma siłę i ambicje, które ma chęć do działania i do rozwoju. Pokazaliśmy nasz szczegółowy program i znakomitą drużynę.

Podczas konferencji przedstawiono także ośmiu z dziesięciu nowych radnych Bydgoskiej Prawicy. Dwóch się nie pojawiło z uwagi na choroby, m.in. Bogdan Dzakanowski.