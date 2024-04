Wybory do Rady Miasta Bydgoszczy. Zaskoczenia, nowe twarze i powroty po latach

W niedzielnych (7.09) wyborach do rady Miasta Bydgoszczy Koalicja Obywatelska zdobyła 15 mandatów, Bydgoska Prawica 10, a Trzecia Droga - 3. Po zwycięstwie w pierwszej turze Rafała Bruskiego, który rozpocznie czwartą kadencję jako prezydent, układ sił w radzie się nie zmienia. Koalicja Obywatelska ma oczywiście większość, ale pojawiają się pytania - liderka Trzeciej Drogi, Joanna Czerska-Thomas, zdecydowała się startować na prezydenta miasta, odchodząc z Nowoczesnej, która wchodzi w skład KO. Czy dogada się z KO, nie wiadomo. Trudno też przewidzieć ruchy lewicowych radnych.

Nowa Lewica odniosła zdecydowany sukces z wyborach, mimo że startowała razem z KO. Nowa Lewica wprowadziła do Rady Miasta 6 radnych. - Taki wynik Nowa Lewica miała ostatnio w 2010 roku, potem było tylko pięciu radnych - zauważa Jan Szopiński, nowy, ale już doświadczony radny i były poseł. - To nie lewica zabiegała o wspólną listę z PO, tylko PO zabiegała o lewicę. Gdyby lewica wystawiła swojego kandydata na prezydenta Bydgoszczy, a nie ukrywam, że zaproponowałem siebie, to Rafał Bruski nie miałby wygranej w I turze.