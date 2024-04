Ostatnia robocza sesja bydgoskiej Rady Miasta. Radni dostali długopisy, słodycze i zdjęcie

W środę (24.04) w Bydgoszczy odbyła się ostatnia sesja Rady Miasta.

Rafał Bruski, wystąpieniu na początku sesji zwracał uwagę, że w glosowaniach nad projektami uchwał liczy się odpowiedzialność. - Ale nie wszyscy tego chcieli, nie podnosili ręki - stwierdził. Dodał tez, że z racji doświadczenia miał komfort współpracy z najlepszym do tej pory przewodniczącym Rady Miasta. To Monika Matowska z tego samego ugrupowania, co Bruski - Koalicji Obywatelskiej. Matowska także nie szczędziła pochwał prezydentowi.

Prezydent zaznaczył, że może to nie być ostatnia sesja Rady Miasta, bo zawsze można zwołać sesję nadzwyczajną. Kadencja obecnych radnych wygasa 30 kwietnia.