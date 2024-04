Program wymiany "kopciuchów" w Bydgoszczy nie dla właścicieli domów jednorodzinnych

- Istotne byłoby pozostawienie substancji jednorodzinnej w dotacjach w projekcie uchwały o dofinansowanie wymiany ogrzewania - zawracał uwagę Szymon Róg, radny PiS, podczas środowej (24.04) sesji Rady Miasta Bydgoszczy. - Prezydent zapewniał, że dojdzie do likwidacji wszystkich kopciuchów, także w domach jednorodzinnych. Wynika z tego, że beneficjentów będzie największy, Administracja Domów Miejskiej czy prywatne wielorodzinne. Nie znalazłem miasta w kraju, które nie daje wsparcia dla właścicieli domów jednorodzinnych. Na to nie możemy się zgodzić.

Grażyna Szabelska z klubu PiS także wskazywał, że część mieszkańców Bydgoszczy została pozbawiona miejskiego dofinansowania, nazywając to ":skandalem".

- Ratusz jest zainteresowany realizacja tego pomysłu głównie w lokalach Administracji Domów Mieszkalnych - ocenił Marcin Lewandowski, radny PiS. - Rozumiem to jako rozwiązanie, ale jest ono kosztem innych mieszkańców.

Wnioskował o zdjęcie programu z porządku obrad.

Grzegorz Boroń, dyrektor Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska UM Bydgoszczy tłumaczył: - Program rządowy "Czyste Powietrze" jest bardzo atrakcyjny. W tym programie dotacja jest uzależniona od dochodów beneficjanta, to może być nawet 130 tys. zł. Nasze środki są wielokrotnie niższe. To nie jest tak, że jedynie miasto Bydgoszcz będzie beneficjentem. Kierujemy te środki także dla lokatorów innych niż budynki miejskiej. Będziemy bardzo śledzić, co się dzieje w dotacjach rządowych. Jeśli chodzi o urządzenia gazowe, jest dyrektywa unijna kończy w 20240 roku. Gaz jest traktowany jako paliwo kopalne. Dochodzimy do sytuacji, że musimy się liczyć z tym, żeby odchodzić od gazu jako czynnika grzewczego.