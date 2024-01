Co dalej z kopciuchami w Bydgoszczy? Miejska spółka rozsyła ulotki o możliwości zmiany wysokości czynszu

"Pieca pod pachę nie wezmę"

Pan Jacek z budynku przy ul. Żwirki i Wigury potwierdza. - Palę w tej chwili w piecu kaflowym, drewnem. Jest zima. To bardziej ekologiczne niż gaz. Dostałem pismo z ADM, o możliwości obniżki czynszu, jeżeli wymienię źródło ogrzewania. Ale nas z żoną na to nie stać. Jeszcze sprawdzam programy dofinansowania, tylko pytanie jest jedno - jeżeli wymienię ogrzewanie, a to jest mieszkanie najmowane od ADM, i jeżeli będę chciał się przeprowadzić, to przecież nie wezmę tego nowego kotła gazowego pod pachę i go wyniosę. To są przepisy jak za komuny...

Internet huczy od problemów z ogrzewaniem. Kto ma właściwie płaci na wymianę źródła ciepła?

- W związku z uchwałą antysmogową to my, najemcy, w razie kontroli mamy płacić mandaty, potwierdziłam to w wielu miejscach. Dnia 16 stycznia 2024 w Toruniu ma odbyć się "okrągły stół " odnośnie uchwały antysmogowej. Chcę wystosować pismo w formie mailowej do Marszałka Województwa, żeby podjęto działania zmieniające obecne ustalenia w kwestii nakładania kar na najemców lokali, bo to nie oni są odpowiedzialni za wymianę ogrzewania. Ponadto chcę również zwrócić uwagę , że to co proponuje ADM dla wielu mieszkańców, jest niewykonalne, gdyż ewentualne dotacje z całą pewnością nie pokryją całości kosztów wymiany ogrzewania. To co aktualnie proponuje się najemcom jest po prostu ze strony miasta zwykłą spychologią . Zwracam się do Państwa ponieważ chciałabym napisać pismo w imieniu tych wszystkich, których problem dotyczy - to tylko jeden z głosów zamieszczonych na portalu społecznościowym.