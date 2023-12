W Bydgoszczy za wymianę kopciucha dostaniesz zniżkę na czynsz w lokalu ADM. Kto zapłaci mniej?

Uchwała dotyczy wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowymi zasobami miasta Bydgoszczy. Radni zdecydowali, że osoby które wymienią kopciuchy na ekologiczne źródła ogrzewania, podepną się do miejskich źródeł ciepła lub zainstalują centralne ogrzewanie (tam, gdzie go nie ma) będą mogły liczyć na zniżki w opłatach czynszowych Administracji Domów Miejskich. Ma to sprawić, że więcej osób zdecyduje się na zmianę źródła ogrzewania, co ma kluczowe znaczenie wobec zakazów używania kotłów pozaklasowych. Ich eksploatacja, zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową Sejmiku Wojewódzkiego, będzie niedozwolona od przyszłego roku.

Kto zapłaci mniej za czynsz? Ulga dotyczy osób, które własnym staraniem i kosztem wyposażyli lokal w instalację centralnego ogrzewania wraz z urządzeniem grzewczym (kotłem gazowym lub pompą ciepła) oraz tych, które przyłączyły lokal do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Instalacja musi być wykonana zgodnie z projektem i sztuką budowlaną, po podpisaniu w tej sprawie porozumienia z ADM. Najemca lokalu musi również zadeklarować, że nie będzie wnosił do ADM o zwrot kosztów poczynionych inwestycji. Do rozliczenia wydatków będzie potrzebna dokumentacja. Warto pamiętać, że ulga przysługiwać będzie maksymalnie przez 4 lata, a jej wysokość nie może przewyższyć nakładów, jakie poniósł najemca w związku z wykonaniem inwestycji. Istotna rzecz – na ulgę mogą liczyć ci najemcy, którzy zmienią źródło ogrzewania po wejściu w życie zapisów uchwały.