Jaki będzie układ sił w nowej Radzie Miasta Bydgoszczy?

Ustalenie liczby radnych danej gminy odbywa się na podstawie ustalonej w Centralnym Rejestrze Wyborców liczby mieszkańców tej gminy na koniec kwartału poprzedzającego rozpoczęcie okresu, o którym mowa w art. 374. Wspomniany art. 374. Kodeksu wyborczego brzmi tak: "zarządzenie wojewody ustalające liczbę radnych wybieranych do rad ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym i podaje do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, w każdej gminie nie wcześniej niż na 6 miesięcy i nie później niż na 4 miesiące przed upływem kadencji".

Liczba radnych w radzie miast i gmin wynika z zapisów ustawy Kodeks wyborczy. Zgodnie z art. 373 Kodeksu wyborczego "liczbę radnych wybieranych do rad ustala, odrębnie dla każdej rady, wojewoda, po porozumieniu z komisarzem wyborczym, odpowiednio do zasad określonych w kodeksie oraz ustawach odrębnych".

Drugim dokumentem, który definiuje liczbę radnych jest Ustawa o samorządzie gminnym. Zgodne z tym dokumentem, w skład rady wchodzi: 15 radnych w gminach do 20 tys. osób; 21 radnych w gminach do 50 tys. osób; 23 radnych w gminach do 100 tys. osób; 25 radnych w gminach do 200 tys. osób. Dodatkowo, na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, do rady dołącza trzech radnych. W poprzedniej kadencji w Radzie Miasta Bydgoszczy zasiadało 31 radnych, ponieważ Bydgoszcz miała ponad 300 tys. mieszkańców.