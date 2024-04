Express pyta o komunikację miejską. Maja Adamczyk: - Głównymi problemami są częstotliwość i punktualność

Każdy z komitetów wyborczych otrzymał te same pytania i możliwość prezentacji odpowiedzi na internetowej stronie „Expressu Bydgoskiego”. Będziemy je publikować systematycznie, do piątku 5 kwietnia. W ostatni przedwyborczy piątek zebrane hasłowo odpowiedzi przedstawimy na łamach papierowego wydania EB. Dziś pytania i odpowiedzi dotyczące komunikacji miejskiej. Odpowiada Maja Adamczyk z Europejskiej Lewicy.

Co jest największym problemem komunikacji miejskiej w Bydgoszczy?

Po wielu analizach doszłam do wniosku, że głównymi problemami komunikacji miejskiej są częstotliwość i punktualność kursowania środków transportu. Na uwagę zasługuje również brak porozumienia między miastem, a MZK przez co na ulicach coraz częściej spotykamy tabor sprzed 20 lat, co stanowi znaczne utrudnienia dla korzystających, w szczególności osób starszych i niepełnosprawnych.