Pytamy o plany na sport. Maja Adamczyk: - Przywróćmy Bydgoszczy miano Miasta Sportu

Każdy z komitetów wyborczych otrzymał te same pytania i możliwości prezentacji odpowiedzi na stronie internetowej „Expressu Bydgoskiego”. Będziemy je publikować systematycznie, do czwartku, 4 kwietnia. W ostatni przedwyborczy piątek, 5 kwietnia, zebrane hasłowo odpowiedzi przedstawimy na łamach papierowego wydania EB. Dziś pytania i odpowiedzi dotyczące sportu. Odpowiada Komitet Wyborczy Wyborców Europejska Lewica, z którego startuje Maja Adamczyk.

Czym Bydgoszcz może pochwalić się jeżeli chodzi o osiągnięcia sportowe klubów w ostatnich latach, organizację imprez oraz infrastrukturę sportową?

Jedyną rzeczą godną uwagi, jeśli chodzi o osiągnięcia sportowe w grach zespołowych, są medale w tenisie stołowym bydgoskiej Gwiazdy. Na pewno osiągnięć jest więcej w sportach indywidualnych, takich jak lekkoatletyka, wioślarstwo. Co roku organizowany jest Memoriał Szewińskiej w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz. I tu nasuwa się nam pytanie, jaką promocją miasta było Grand Prix na żużlu? Oczywiście jest to temat złożony ponieważ należałoby zwrócić uwagę na infrastrukturę stadionu i konieczność jego modernizacji, o której od kilku lat powszechnie wiadomo. Aktualnie urzędujący politycy obiecują modernizację stadionu już kolejną kadencję, jednak temat nie jest taki prosty jak się wydaje i obiecywanie rozwiązania sytuacji w kampanii wyborczej uważam za mało realny.

Czym należy zająć się w pierwszej kolejności w temacie sportu po rozstrzygnięciu wyborów?

Należałoby się ubiegać o dofinansowanie modernizacji stadionu Polonii Bydgoszcz z programu Sportowa Polska, jednak jak powyżej wspomniałam, wymaga to również wkładu własnego z budżetu miasta i w pierwszej kolejności musiałabym zapoznać się z aktualną sytuacją finansową Bydgoszczy i możliwościami inwestycyjnymi. Biorąc pod uwagę promocję miasta, jaka wiąże się z organizacją Grand Prix i innych imprez sportowych, uważam, że działanie to jest bardzo atrakcyjne dla nas, przyciągnęłoby zarówno turystów, jak i inwestorów. Pozostała infrastruktura sportowa nie jest aż tak zaniedbana i nie wymaga większych nakładów, jednak dofinansowanie ich i dalszy rozwój powinien wpisywać się w coroczny budżet miasta. Chciałabym zwiększyć środki dotacyjne na szkolenia dla naszych sportowców. Ponadto Bydgoszcz jest miastem, które nie posiada internatu dla sportowców, co stanowi utrudnienie dla młodzieży bydgoskich klubów. Przywróćmy Bydgoszczy miano Miasta Sportu.