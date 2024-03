Proponuję rozbudowę Filharmonii Pomorskiej. Środki na ten cel można pozyskać z funduszy unijnych. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego było do tego przygotowane, w 2023 r. padła konkretna deklaracja ze strony wicepremiera. Dziedzictwo Andrzeja Szwalbego musi być pielęgnowane. Bydgoszcz może być miastem muzyki!

Jak ocenia Pan aktualny stan bydgoskiej kultury? Miało być stworzone miasto kultury, ale największy festiwal - Camerimage - przeniósł się do Torunia. Tej luki kulturalnej nie wypełniono. Miejska promocja zapowiadała budowę miasta muzyki. Potencjał mamy ogromny, ale wciąż niewykorzystany. Na koncert światowej gwiazdy trzeba pojechać do Gdyni, Gdańska, Warszawy, Krakowa, Katowic. Z drugiej strony jestem oczywiście dumny z dorobku bydgoskiej kultury i ludzi, którzy ją współtworzą.

Każdy z komitetów wyborczych otrzymał te same pytania i możliwość prezentacji odpowiedzi na internetowej stronie "Expressu Bydgoskiego". Będziemy je publikować systematycznie, do czwartku, 4 kwietnia. W ostatni przedwyborczy piątek, 5 kwietnia, zebrane hasłowo odpowiedzi przedstawimy na łamach papierowego wydania EB. Dziś pytania i odpowiedzi dotyczące kultury. Odpowiada Łukasz Schreiber, kandydat Bydgoskiej Prawicy.

Warto zaprosić wybitnych światowych architektów do współpracy przy projektowaniu nowych budynków użyteczności publicznej, aby wyrobić markę miasta o wyjątkowej i pięknej architekturze.

Jestem za podniesieniem rangi konkursu „Strzała Łuczniczki” do poziomu ogólnopolskiego. Trzeba też stworzyć miejski konkurs „Przyjazna i Piękna Bydgoszcz” na najlepszy projekt akademicki, który usprawni istniejące rozwiązania, przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców w zakresie praktycznym i estetycznym.

Jakie nowe wydarzenia kulturalne powinny regularnie odbywać się w Bydgoszczy - co powinniśmy organizować w mieście i promować jako bydgoską markę? Bydgoszcz ponownie powinna zostać gospodarzem dużych, prestiżowych, cyklicznych imprez sportowych, filmowych i muzycznych. Te wydarzenia pomogą w budowaniu spójnej marki miasta. Jeżeli chodzi o kulturę proponuję przede wszystkim trzy wielkie wydarzenia. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Filmowej przy wykorzystaniu obiektów Akademii Muzycznej i rozbudowanej Opery Nova. Czwarty krąg Opery był zaplanowany pod kątem Camerimage, który Bydgoszcz straciła. Musimy wypełnić tę lukę.

Druga propozycja to Międzynarodowy Festiwal Kobiecy im. Poli Negri, odbywający się w Operze Nova i MCK. Symbolem naszego miasta jest kobieta. Postawmy na coś wyjątkowego, nietuzinkowego. Festiwal, który będzie promocją miasta, naszej wyjątkowej gościnności i naszych ambicji dotyczących filmu. Nie musimy tylko narzekać na to co straciliśmy, możemy też wypełnić pustkę.

Trzecia impreza, którą proponuję to Ogólnopolski Festiwal Talentów, czyli miejsce gdzie nasze dzieci i młodzież mogłyby pokazać swoje umiejętności. Trzeba nadać tej imprezie dużą rangę, przynajmniej o zasięgu krajowym.