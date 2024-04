Każdy z komitetów wyborczych otrzymał te same pytania i możliwość prezentacji odpowiedzi na internetowej stronie „Expressu Bydgoskiego”. Będziemy je publikować systematycznie, do czwartku 4 kwietnia. W ostatni przedwyborczy piątek zebrane hasłowo odpowiedzi przedstawimy na łamach papierowego wydania EB. Dziś pytania i odpowiedzi dotyczące komunikacji miejskiej. Odpowiada Łukasz Schreiber, kandydat Bydgoskiej Prawicy.

Co jest największym problemem komunikacji miejskiej w Bydgoszczy?

W moim przekonaniu, ale także większości mieszkańców korzystających z usług komunikacji miejskiej, z którymi miałem okazję na ten temat rozmawiać, kryzys ten narasta z powodu kilku czynników. Po pierwsze, brak wystarczającej liczby dobrze opłacanych kierowców prowadzi do niedoboru pojazdów na trasach, co skutkuje przeciążeniem istniejących linii oraz wydłużeniem czasów oczekiwania na przystankach. To z kolei generuje frustrację u pasażerów i utrudnia codzienne podróże.

Dodatkowo, fatalna częstotliwość kursów sprawia, że podróżowanie komunikacją miejską staje się nieefektywne i czasochłonne. Długie przerwy między kursami utrudniają planowanie podróży oraz ograniczają dostępność transportu publicznego dla mieszkańców.