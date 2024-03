Każdy z komitetów wyborczych otrzymał te same pytania i możliwość prezentacji odpowiedzi na internetowej stronie "Expressu Bydgoskiego". Będziemy je publikować systematycznie, do czwartku, 4 kwietnia. W ostatni przedwyborczy piątek, 5 kwietnia, zebrane hasłowo odpowiedzi przedstawimy na łamach papierowego wydania EB. Dziś pytania i odpowiedzi dotyczące kultury. Odpowiada Rafał Bruski, obecny prezydent Bydgoszczy, który stara się o reelekcję.

Rozwijają się festiwale „Drums Fusion”, „Animocje”, „Ethniesy” czy koncerty „Rzeka Muzyki”. Partycypacja społeczna jest tu kluczowa - Bydgoszcz jako pierwsze miasto w Polsce podpisała Agendę 21 dla Kultury, a zaangażowanie środowiska zaowocowało powstaniem Paktu dla Kultury i Masterplanu dla Kultury. Była to podstawa do opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Kultury Miasta Bydgoszczy na lata 2017-2026. Ważną rolę odgrywa Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury, współpracująca z miastem w kształtowaniu tematyki i kryteriów ogłaszanych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych. Wsparciem inicjatyw kulturalnych są też pomysły mieszkańców w ramach BBO. Wszystko to czyni Bydgoszcz ważnym ośrodkiem kultury regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Jakie nowe wydarzenia kulturalne powinny regularnie odbywać się w Bydgoszczy - co powinniśmy organizować w mieście i promować jako bydgoską markę?

Bydgoszcz jako Miasto Muzyki UNESCO powinna kontynuować rozwój kulturalny, promując swoją tożsamość, dziedzictwo i unikatowość. Istotne wydarzenia powinny obejmować m.in. uzyskanie statusu muzeum narodowego przez Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego. Rewitalizacja Młynów Rothera z Centrum Wiedzy i Edukacji o Mózgu stworzy nową atrakcję edukacyjno-kulturalną przyciągającą mieszkańców i turystów. Rozbudowa Muzeum Okręgowego, wraz z Exploseum, przyczyni się do promocji sztuki i poprzemysłowej historii miasta. Utworzenie Centrum Kultury Fordon wzbogaci ofertę kulturalną w największej dzielnicy. Modernizacja Teatru Polskiego, Galerii Miejskiej bwa oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej poprawi dostęp do wiedzy i kultury dla wszystkich oraz warunki dla artystów. Program „FILMOWO KREATYWNI” - wsparcie lokalnych projektów filmowych przyczyni się do rozwoju branży filmowej. Bydgoski Program Edukacji Kulturowej „KOOPERACJE” zwiększy dostępność kulturalną dla mieszkańców.