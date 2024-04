Wybory samorządowe 2024. Rafał Bruski z poparciem wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego

W Bydgoszczy do Rady Miasta startują kandydaci KO i Nowej Lewicy ze wspólnych list.

Gawkowski: "Koalicje nie są łatwe"

Przed nami ostatnie dni kampanii wyborczej - przypomniał Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji (SLD).

- Kampanii tej najważniejszej, bo lokalnej, samorządowej, bo to samorząd odpowiada za to, jak mieszkamy i czy jesteśmy zadowoleni z miejsca, w którym spędzamy większość naszego życia. Tutaj, w sercu Bydgoszczy, mam przyjemność spotkać się z drużyną, która się sprawdziła w boju, która ze strony władzy wykonawczej, prezydent, i uchwałodawczej, budowała wielkie porozumienie. Tak traktuje to porozumienie mając świadomość, że koalicje nie są łatwe, ale dają poczucie kompromisu.