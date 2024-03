Przegląd prasy 28.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „BKS Visła Proline Bydgoszcz - Olimpia Sulęcin. Emocjonujące zakończenie rundy zasadniczej [zdjęcia kibice + mecz]”?

Prasówka 28.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 BKS Visła Proline Bydgoszcz - Olimpia Sulęcin. Emocjonujące zakończenie rundy zasadniczej [zdjęcia kibice + mecz] W 30. kolejce Tauron I ligi siatkarze BKS Visła Proline Bydgoszcz podejmowali Olimpię Sulęcin. Podopieczni Michala Masnego w ostatniej kolejce walczyli o trzecią pozycję przed play offami. Tracili dwa punkty do BBTS Bielsko-Biała i mieli "oczko" przewagi nad Avią Świdnik.

📢 Główna wygrana w grze Lotto padła w Bydgoszczy. Już dziewiąta w 2024 roku To już dziewiąta wygrana w 2024 roku w Bydgoszczy. 41 w Kujawsko-Pomorskiem, w sumie na ponad 3,5 miliona złotych. Gdzie znów padła w Bydgoszczy, w której kolekturze? Ile wyniosła? Sprawdźcie! Szczegóły w artykule poniżej.

📢 Międzynarodowy Dzień Teatru w Bydgoszczy. Wiemy, kto w tym roku został nagrodzony W środę, 27 marca, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru. Podczas bydgoskich uroczystości w Teatrze Kameralnym nagrody za aktywne działanie na rzecz popularyzacji kultury teatralnej w Bydgoszczy i regionie odebrało dziesięć osób. Przyznano też nagrodę specjalną.

Prasówka 28.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [28.03.2024 r.] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto.

📢 Jedząc to pieczywo szybko schudniesz z brzucha. Dietetycy są jednogłośni - ten chleb odchudza! [28.03.2024 r.] Istnieje mit według którego, jeśli chcemy schudną, powinniśmy wykluczyć z jadłospisu wszystkie ulubione produkty. Nic bardziej mylnego, chyba że mowa o osobach, które na co dzień jedzą tylko fast foody i słodycze. Swego czasu także chleb był owiany złą sławą. Jak zapewniają jednak dietetycy, jedzenie pewnego rodzaju chleba, skutecznie pomoże schudną z brzucha. 📢 Minimalna emerytura 2024. Tyle (netto) od marca wynosi najniższe świadczenie [28.03.2024 r.] Emerytury w 2024 roku urosły o 12,12 proc. To jedna z najwyższych podwyżek od lat. Jak przełożyła się ona na minimalną emeryturę? Przypomnijmy, że w tym roku nie zastosowano waloryzacji kwotowo-procentowej, która jest korzystniejsza dla emerytów pobierających niższe świadczenia. Poniżej sprawdzisz, ile teraz wynosi minimalna emerytura netto. W związku z waloryzacją urosły też inne świadczenia wypłacane przez ZUS (więcej na ten temat znajdziesz w dalszej części artykułu).

📢 Takie efekty przyniesie systematyczne jedzenie jajek. To dzieje się z organizmem, gdy je spożywamy Jajka mają niesamowite właściwości, o których wielu ludzi nie wie. Jeśli chcesz, by twój organizm poczuł się lepiej, a zdrowie znacznie poprawiło, to z pewnością musisz dowiedzieć się o ich działaniu. Systematyczne jedzenie jajek może zdziałać cuda! W naszej galerii dowiesz się o efektach, jakie przyniesie ich jedzenie. 📢 Nauczyciele i podopieczni z Ośrodka Braille’a w Bydgoszczy pokazywali dzieciom świat osób niewidomych 27 marca, w oddziale NFZ w Bydgoszczy gościli nauczyciele, terapeuci i uczniowie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Louisa Braille’a. Poprowadzili spotkanie o świecie zmysłów osób niepełnosprawnych. Wydarzenie, które odbyło się w ramach akcji "Środa z Profilaktyką", było skierowane do dzieci z Przedszkola Niepublicznego Pinokio.

📢 Galeria Sztuki Nowoczesnej Muzeum Okręgowego ma nowe obrazy. Jeden jest wyjątkowy [zdjęcia] W środę, 27 marca, uroczyście zaprezentowano nowe eksponaty na jubileuszowej wystawie „Teraźniejszość czasu przyszłego”. Organizatorzy zdecydowali, że ekspozycję - wzbogaconą właśnie o nowe malarskie dzieła - będzie można podziwiać dłużej, również w trakcie Nocy Muzeów. 📢 Sesja Rady Miasta Bydgoszczy - awantura o nazwę ronda i bezpłatne przejazdy komunikacją Sesja rady Miasta Bydgoszczy - spór o nazwę nazwę ronda na bydgoskim Wzgórzu Wolności. Nie obyło się bez emocji przy dyskusji o darmowych przejazdach komunikacją publiczną w okresie wyborczym. 📢 Nagrody dla urzędników na sesji Rady Miasta Bydgoszczy. Prezydent zrzuca winę na poprzednika Prezydent Bydgoszczy podczas środowej (27.03) sesji Rady Miasta Bydgoszczy relacjonował, na jakim etapie jest postępowanie wszczęte przez Regionalną Izbę Obrachunkowej w Bydgoszczy. Wskazał, że to poprzedni prezydent Konstanty Dombrowicz był autorem regulaminu; jak stwierdził Rafał Bruski - „za który ja jestem karany”.

📢 Tak mieszka Wojciech Szczęsny. Luksusowe życie bramkarza, który uratował nam Euro 2024. Zaglądamy do domu Wojciecha Szczęsnego i Mariny Wojciech Szczęsny od wczoraj jest na ustach wszystkich fanów piłki nożnej. Piłkarz, który zapewnił nam awans do Euro 2024 wraz z żoną Mariną i synkiem Liamem na co dzień mieszka we Włoszech. Zaglądamy do domu Wojciecha Szczęsnego i Mariny, żeby zobaczyć, w jakich wnętrza lubi odpoczywać piłkarz i jego znana żona. 📢 Rozpoznajesz tego mężczyznę? Jest podejrzany o kradzież sprzętu elektronicznego w Bydgoszczy Policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Fordon zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji osoby przedstawionej na zdjęciach. Mężczyzna jest podejrzany o kradzież sprzętu elektronicznego.

📢 Kandydaci na prezydenta Bydgoszczy 2024. Oni powalczą w kwietniowych wyborach samorządowych Pierwsza tura wyborów samorządowych 2024 odbędzie się 7 kwietnia. O fotel prezydenta Bydgoszczy powalczy czworo kandydatów - obecnie urzędujący Rafał Bruski oraz Joanna Czerska-Thomas, Łukasz Schreiber oraz jak wynika z listy PKW Maja Adamczyk. Kampania wyborcza trwa w najlepsze, ale my zajrzeliśmy, jak kandydaci na prezydenta Bydgoszczy żyją na co dzień. W naszym materiale prezentujemy ich prywatne zdjęcia.

📢 Zmarł ksiądz dr Roman Kneblewski. Kapłan diecezji bydgoskiej wzbudzał wiele kontrowersji Biuro prasowe diecezji bydgoskiej poinformowało 27 marca o śmierci księdza dr Romana Adama Kneblewskiego. Kapłan miał 72 lata. Od 2019 roku, decyzją ówczesnego biskupa Jana Tyrawy, przebywał na emeryturze. Wcześniej był między innymi proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w środę, 3 kwietnia, o godz. 13.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. 📢 Ponad 40 kg lewego tytoniu przejęli bydgoscy policjanci. 55-latek został zatrzymany na działce 55-letni mężczyzna odpowie za posiadanie wyrobów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Skarb państwa stracił na tym ponad 51 tys. zł. 📢 Wybory na prezydenta Bydgoszczy 2024. Takie są teraz typowania analityków Analitycy firm bukmacherskich przyjrzeli się sytuacji kandydatów na prezydenta Bydgoszczy. Zobaczcie, kto według nich jest aktualnie faworytem do objęcia urzędu prezydenta miasta.

📢 Wychowanek Chemika Bydgoszcz po meczu Walia - Polska: - Najważniejszy mecz w moim życiu To był najważniejszy mecz w moim życiu - przyznał pomocnik piłkarskiej reprezentacji Polski Jakub Piotrowski po wygranej w Cardiff z Walią i awansie do mistrzostw Europy. - Spełniamy marzenia - dodał wychowanek Chemika Bydgoszcz.

📢 Tragedia młodej rodziny. Pożar zniszczył ich nowy dom w Łochowie pod Bydgoszczą Małżeństwo z dzieckiem sprzedało mieszkanie w Bydgoszczy. Rodzina w czerwcu miała wprowadzić się do domu w podbydgoskim Łochowie. W poniedziałek, 25 marca 2024 roku, ogień pochłonął prawie wszystko. 📢 Debata kandydatów na prezydenta Bydgoszczy na UKW pełna emocji Wydział Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprosił na otwartą debatę kandydatek i kandydatów na prezydenta miasta Bydgoszczy w nadchodzących wyborach samorządowych we wtorek (26.03). Zaplanowane były trzy rundy debaty - pytania od moderatora, wzajemne pytania od kandydatów oraz wylosowane pytania od publiczności.

📢 Cygaro i piwo. Tak piłkarze reprezentacji Polski świętowali awans na Euro 2024 Wspólne śpiewy, zdjęcia z symbolicznym biletem na turniej, toasty wzniesione butelką piwa i odpalone cygaro - także przez selekcjonera Michała Probierza. W ten sposób piłkarze reprezentacji Polski celebrowali awans na Euro 2024 wywalczony po rzutach karnych w Cardiff z Walią. Zobaczcie zdjęcia z szatni oraz murawy. 📢 Piękny dom Tomasza Szczepanika nad oceanem. Tak żyje juror „The Voice Senior”. Tomasz Szczepanik mieszka na rajskiej wyspie – galeria zdjęć Wyjątkowy dom Tomasza Szczepanika zlokalizowany jest na słonecznej wyspie Oceanu Atlantyckiego. Juror „The Voice Senior” może się pochwalić wyjątkową nieruchomością z prywatnym basen, ogromnym tarasem i przepięknym widokiem. Zobacz, gdzie kupił dom Tomasz Szczepanik. Tak pięknie mieszka lider zespołu Pectus.

📢 Mieszkania wspomagane i chronione w Bydgoszczy. Pacjentka w potrzebie. "Pomogłoby jej zorganizować życie" Wracamy do problemu specjalnych lokali mieszkalnych w Bydgoszczy dla osób o szczególnych potrzebach. Sygnał o tym, że podobnych mieszkań potrzeba więcej, otrzymaliśmy od jednego z lekarzy.

📢 Mieszkańcy bydgoskiego Łęgnowa Wsi zaniepokojeni zapowiedziami wywłaszczeń. Czy faktycznie można to zrobić? Po spotkaniu zespołu wojewody ds. likwidacji zanieczyszczeń po Zakładach Chemicznych Zachem pojawiły się zapowiedzi ew. wywłaszczeń mieszkańców Łęgnowa Wsi. Taką możliwość daje ubiegłoroczna ustawa o terenach zdegradowanych. Jeżeli obszar Łęgnowa Wsi zostanie uznany za zdegradowany ekologicznie, droga do wywłaszczeń jest otwarta. 📢 W szpitalu Biziela w Bydgoszczy otwarto Centrum Jednodniowej Terapii Hematologicznej - zdjęcia W Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Biziela w Bydgoszczy powstało Centrum Jednodniowej Terapii Hematologicznej. Pacjenci, którzy wymagają przetoczenia krwi oraz z niedoborami żelaza, już z niego korzystają.

📢 Memy po meczu Walia - Polska. Ależ to były emocje - decydowały rzuty karne! W finale baraży o awans do finałów mistrzostw Europy w piłce nożnej Polska grała na wyjeździe z Walią. Tradycyjnie internauci w wesołych memach skomentowali występ Polaków. 📢 Muzyczny spektakl "Przygody Calineczki" z dedykacją dla małej Hani Krakowskiej Zobacz zdjęcia "Przygody Calineczki" - muzyczny spektakl w wiosennej scenografii można było obejrzeć we wtorek (26 marca) w Hangarze Kultury w Fordonie. Dochód ze sprzedaży biletów przeznaczony zostanie na operację głowy w USA małej bydgoszczanki - Hani Krakowskiej. 📢 34-letni mężczyzna zakleszczył się przy drzwiach w tramwaju. Konieczna była interwencja służb We wtorek, 26 marca, po godz. 19.30 na ulicy Gdańskiej na wysokości ul. Słowackiego, doszło do nietypowego zdarzenia w tramwaju. Będący pod wpływem alkoholu 34-letni mężczyzna przewrócił się w środku pojazdu i zakleszczył się między schodami a wejściem tak, że konieczna była pomoc służb.

📢 Będzie się działo w Młynach Rothera. Filmy dokumentalne, Slam Filozoficzny i nowa restauracja Nie będzie się można nudzić w Młynach Rothera. Tylko w najbliższych tygodniach w centrum kultury na Wyspie Młyńskiej będzie można wysłuchać koncertu duetu Zymiter, obejrzeć ciekawe dokumenty w ramach "Docs Against Gravity w Młynach". Z kolei młodzież będzie mogła zasmakować street artu na warsztatach muralowych. Wkrótce też otwarcie nowej restauracji w zabytkowych spichrzach. 📢 Budowa bydgoskiej biogazowni nabiera kształtów. Znamy koszt inwestycji Całość inwestycji to koszt 126 milionów złotych. Miejska spółka ProNatura wyda na ten cel niewiele ponad 3 mln. 📢 Za nami kolejna edycja Bydgoskiego Forum Szkół. Uczniowie podstawówek poznali ofertę edukacyjną Wydarzenie zorganizowano we wtorek w hali „Immobile Łuczniczka”. Uczniowie klas VII i VIII mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych o możliwym wyborze placówki po egzaminie ósmoklasisty. Swoje stanowiska wystawiły 32 szkoły.

📢 Postępują prace przy budowie odcinka Wielkiej Pętli Fordonu. Co z pozostałymi? Trwają prace związane z realizacją Wielkiej Pętli Fordonu na odcinku wzdłuż ul. Wierchowej i Geodetów w Bydgoszczy. To część większego projektu, który od lat zyskuje poparcie w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim. 📢 Takie są wczesne objawy cukrzycy. Jeśli występują u ciebie - koniecznie idź do lekarza! [25.03.24 r.] Cukrzyca jest coraz częściej występującą chorobą, która spowodowana jest zaburzeniami wydzielania insuliny. Jej objawy i skutki w poważny sposób zakłócają funkcjonowanie całego organizmu, a powikłania mogą prowadzić nawet do śmierci. W naszej galerii dowiesz się, jakie są objawy cukrzycy. Jeśli występują również u ciebie, koniecznie udaj się do lekarza! 📢 Kibice na Kryterium Asów w Bydgoszczy. Trybuny były pełne! Zobaczcie zdjęcia Sezon żużlowy na polskich torach wystartował! W Bydgoszczy na początek - mocno obsadzone Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych.

📢 Tłumy bydgoszczan na Misterium Męki Pańskiej w Dolinie Śmierci w Fordonie - zobacz zdjęcia „Wracam do domu” - pod takim hasłem w Niedzielę Palmową (24 marca) już po raz 23. w fordońskiej Dolinie Śmierci odbyło się Misterium Męki Pańskiej. 📢 Bydgoski inwestor gotowy do przebudowy dawnej farbiarni przy Wyspie Młyńskiej, ale prace nie ruszają. Dlaczego? Na przełomie sierpnia i września ubiegłego roku miały rozpocząć się pierwsze prace budowlane tzw. Loftów Farbiarnia. W budynku przy ul. Świętej Trójcy nic się nie dzieje. Właścicielem obiektu jest bydgoska firma NK Polska Development. Inwestor zapewnia, że jest gotowy do tego, by w każdej chwili zacząć realizację projektu, ale prowadzi jeszcze rozmowy z Urzędem Miasta Bydgoszczy.

📢 W poniedziałek (25.03.2024) nad Bydgoszczą może być głośno. Komunikat Centrum Zarządzania Kryzysowego Na podstawie komunikatu otrzymanego z Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy, Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w poniedziałek (25 marca) planowany jest lot próbny samolotu.

📢 Sportowe powitanie wiosny w Zespole Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy Tradycją w Zespole Szkół nr 30 Specjalnych na bydgoskim Szwederowie jest witanie wiosny na sportowo. 21 marca, już po raz dwunasty, odbyła się radosna impreza z udziałem zaproszonych gości. XII "Wiosna na sportowo" połączona była z obchodami Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa. 📢 To wydarzy się niebawem w serialu "Dziedzictwo". Nikczemny plan - Seher ma cierpieć Ikbal postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i... zrzuca Seher ze schodów. Później robi wszystko, by prawda nie wyszła na jaw. Szantażuje swojego męża, jednocześnie opłaca rehabilitantkę - chce, by Seher przestała chodzić! Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w drugiej połowie marca w serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"). Turecką telenowelę można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1.

