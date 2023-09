Mamed Chalidow - tak mieszka i żyje na co dzień. Ma piękny dom nad jeziorem - tam trenuje i odpoczywa

Mamed Chalidow to jeden z najpopularniejszych w Polsce wojowników MMA. Pochodzący z Czeczenii zawodnik walczy w federacji KSW od 2007 roku i stał się jej ikoną. Mieszka pod Olsztynem. Zdjęcia jego domu i wnętrz obejrzycie w naszej galerii.

Tak mieszka w Polsce Mamed Chalidow

Chalidow, z pochodzenia Czeczen, przyjechał do Polski w 1997 roku. Najpierw mieszkał we Wrocławiu, gdzie nauczył się języka polskiego. Później wyjechał do Olsztyna i pokochał ten rejon Polski. Skończył tu studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na kierunku zarządzanie i administracja. 21 grudnia 2010 roku otrzymał polskie obywatelstwo.

Obecnie Mamed Chalidow mieszka w pięknym domu pod Olsztynem. Nieruchomość położona jest na zboczu przy jeziorze i prezentuje się niesamowicie! Zobacz jak mieszka wojownik MMA.