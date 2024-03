Czy w Wielki Piątek urzędy będą czynne? Gdzie zrobimy zakupy w bydgoskich sklepach w sobotę?

Są dwa sposoby rezerwacji takiej wizyty: elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub telefonicznie. Numery telefonów do umawiania wizyt w placówkach ZUS-u podlegających pod oddział w Bydgoszczy to: 523 418 126 oraz Toruniu : 542 307 376.

Niczego nie załatwimy też w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz Centrum Obsługi Klienta przy ul. Toruńskiej 174a. Tego dnia (29 marca) funkcjonować bedą kasy biletowe przy ul. Zygmunta Augusta 10, tel. 885-409-688, czynna od godz. 7.00 do 16.30 oraz Modrzewiowej 19 (stacja Bydgoszcz Leśna), tel. 52 582-24-99, czynna w godz. 8.30 – 15.30,

Wielka Sobota to ostatni dzień handlowy przed świąteczną przerwą

Wielka Sobota to ostatni dzień handlowy przed świąteczną przerwą. Nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy, ale w handlu będzie nietypowy. W Wielką Sobotę sklepy będą otwarte krócej, co także ma związek z ustawą o zakazie handlu.