Bydgoski inwestor gotowy do przebudowy dawnej farbiarni przy Wyspie Młyńskiej, ale prace nie ruszają. Dlaczego?

- W oparciu m.in. o te dwa dokumenty inwestor otrzymał od Miejskiego Konserwatora Zabytków wytyczne do projektowania, które mają mu ułatwić przygotowanie rozbudowy obiektu, wprowadzenie nowych funkcji i jego prawidłową obsługę komunikacyjną. To normalna procedura związana z inwestycjami budowlanymi w tak cennym obszarze miasta - tłumaczy Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa prezydenta Bydgoszczy.

Budynek przy ul. Świętej Trójcy został zbudowany na początku XX wieku. Do 1945 roku funkcjonowała tam Farbiarnia Wilhelma Koppa. Po II wojnie światowej zakład upaństwowiono i przejęło go przedsiębiorstwo „Pralchem”, które prowadziło działalność do lat 90. Po zakończeniu historii "Pralchemu" obiekt stał pusty i niszczał. Zmieniali się właściciele i inwestorzy, były różne plany. W 2013 roku na ul. Świętej Trójcy stanęły tablice informacyjne o hotelu „Hampton by Hilton”. Inwestorem była spółka Stara Farbiarnia, a wykonawcą czterogwiazdkowego hotelu miała zostać firma Warbud z Warszawy. Inwestycję szacowano na 38,5 mln zł, miał ją dofinansować Urząd Marszałkowski ze środków unijnych. W budynku miało powstać ponad 100 pokoi hotelowych, klub fitness, sale konferencyjne oraz SPA. Obiekt miał być przygotowany na przyjmowanie 200 gości. Pięć lat później na ścianie dawnej farbiarni zawisł baner z wizualizacją hotelu „Hampton by Hilton”, który miał być gotowy w 2020 roku, później była mowa o 2022 roku, ale inwestycja nie doszła do skutku. W 2022 roku właścicielem budynku została firma NK Polska Development z Bydgoszczy, która postanowiła przebudować obiekt na mieszkania w standardzie premium, a na parterze od strony Młynówki zaplanowano powierzchnie usługowo-handlowe.