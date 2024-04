Nietypowy "gość" w bloku w Fordonie. Mieszkaniec Bydgoszczy znalazł w kuchni... skorpiona

"Na miejscu oczekiwał pracownik spółdzielni, który zaprowadził strażników do osoby, która znalazła u siebie nietypowego „gościa” - informuje bydgoska Straż Miejska. - Mężczyzna ten oświadczył, że rano zauważył chodzącego po podłodze w swojej kuchni czarnego skorpiona o długości około 2 cm. W związku z tym złapał go w plastikowy pojemnik i powiadomił administrację. Strażnicy miejscy przejęli nietypową paczkę i zawieźli skorpiona do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy".