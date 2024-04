Bydgoszcz wciąż ma 400 pustostanów mieszkaniowych. Sytuacja nie zmienia się od lat

Benedykt Partyka z Krajowego Forum Samorządowego w mediach społecznościowych zwrócił uwagę wnioski płynące z regularnych dyżurów. - Pewne małżeństwo oczekujące na mieszkanie z Administracji Domów Miejskich od 5 lat pokazało zdjęcia pustych mieszkań, a nawet całych kamienic, które od wielu lat stanowią pustostany. Centrum miasta ul. Grunwaldzka 5, piękna elewacja i wiatr szumi po pustej klatce schodowej i - co ciekawe - nie jest nawet zabezpieczona od wandali. Są oburzeni taką niegospodarnością i udzielanymi odpowiedziami, które otrzymują od prezesa ADM oraz komisji. Postanowiliśmy sami to sprawdzić i okazuje się, że to prawda.

Grunwaldzka 5 nie jest w zasobie miasta

- Kamienica przy ul. Grunwaldzkiej 5 to budynek z 1860 r. , który stanowi współwłasność Gminy Bydgoszcz i osoby fizycznej. ADM jedynie nim zarządza na podstawie umowy – nie stanowi on komunalnego zasobu mieszkaniowego . Budynek jest częściowo zasiedlony. Na chwilę obecną trwa postępowanie spadkowe względem części nieruchomości. Ostateczne decyzję względem losu budynku najprawdopodobniej zapadną po zakończonym postępowaniu - informuje Magdalena Marszałek, rzecznik Administracji Domów Miejskich.

400 wolnych mieszkań

- Zazwyczaj w naszych zasobach mamy ok. 400 wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych docelowo do ponownego zasiedlenia, nie wliczając lokali w budynkach opróżnionych i będących w trakcie opróżniania - informuje rzecznik ADM. - Nie ma jako takich skupisk wolnostanów - jeżeli pojawia się taka sytuacja to ma ona charakter krótkotrwały – często wtedy, gdy oddany jest do użytku zmodernizowany budynek. Wolne lokale znajdują się zarówno w nowym jak i w starym budownictwie we wszystkich dzielnicach Miasta, w których znajdują się budynki gminne.