Polacy planują majówkę za granicą. Jakie kierunki wybierają najczęściej?

Jak podaje portal wakacje.pl, w tym roku na wyjazd podczas majówki, może zdecydować się o 25 procent więcej klientów niż w 2023 r.

- Co prawda nadal większość wyjazdów na majówkę to rezerwacje dla dwóch osób dorosłych, ale już niemal 1/3 klientów stanowią rodziny z dziećmi. W tym segmencie widzimy wzrosty rok do roku – powiedział Dominik Miłowski, wiceprezes ds. produktu w Wakacje.pl.