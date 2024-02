Właściciel budynku dawnej dyrekcji kolei przy ulicy Dworcowej 63 w Bydgoszczy pracuje nad projektem

Przypomnijmy. 27 października 2022 roku został rozstrzygnięty drugi przetarg na sprzedaż udziałów w nieruchomości i lokali użytkowych w budynkach położonych przy ul. Dworcowej 63 i Dworcowej 65a (znajduje się tam węzeł centralnego ogrzewania). Do przetargu stanął jeden oferent - Grupa Konkret. Cena wywoławcza wynosiła 8 milionów 613 tysięcy złotych, ale została zastosowana 20-procentowa bonifikata z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków. Ostateczna cena wyniosła 6 milionów 969 tysięcy 744 złotych.

W budynku przy Dworcowej 63 działa obecnie Centrum Medyczne „Nad Brdą”, które jest współwłaścicielem obiektu. Gmach wybudowano w latach 1886-1888 według projektu architekta Martina Gropiusa. Ma trzy kondygnacje i dwa poddasza, stanowi bryłę zamkniętą z trzema dziedzińcami wewnętrznymi. Obiekt wzniesiono na potrzeby okręgowej dyrekcji kolei w Bydgoszczy. Po powrocie Bydgoszczy do Polski, miasto przestało być siedzibą dyrekcji kolei. W budynku ulokowano wówczas biuro rozrachunków PKP, była tam też kolejowa przychodnia lekarska. Podobnie było w czasach PRL-u. Gdy PKP opuściły budynek, jego część trafiła w ręce prywatnej przychodni oraz Urzędu Wojewódzkiego. Przychodnia skorzystała z prawa pierwokupu i stała się współwłaścicielem gmachu. W 2013 roku Urząd Miasta Bydgoszczy wykupił pozostałą część budynku. Miała ona zostać przekazana w formie darowizny Collegium Medicum UMK, które chciało otworzyć tam wydział stomatologii. Te zamierzenia nie doszły do skutku i w 2018 roku nieruchomość wróciła do miasta. Użytkowanie zabytkowego budynku proponowano między innymi Ministerstwu Obrony Narodowej, Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwu Sprawiedliwości, Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, Archiwum Państwowemu, Urzędowi Marszałkowskiemu oraz Urzędowi Wojewódzkiemu. 30 marca 2022 roku bydgoscy radni zgodzili się na sprzedaż lokali użytkowych w budynku. Przetarg ogłoszono w czerwcu, a rozstrzygnięcie miało nastąpić 3 sierpnia. Cena wywoławcza wynosiła wtedy 9 milionów 570 tysięcy złotych. Chętnych nie było. Drugi przetarg rozstrzygnięto 27 października. Lokale przy Dworcowej 63 kupiła Grupa Konkret.