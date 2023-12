Nabrzeże Brdy niszczone przez deszczówkę. Wodociągi planują przebudowę

Jedna z mieszkanek Bydgoszczy zamieściła w mediach społecznościowych krótki film, na którym widać, jak woda przelewa się z wylotu sieci deszczowej do Brdy i wypłukuje kostkę brukową na nabrzeżu. Sytuacja została zaobserwowana w pobliżu Mostu Uniwersyteckiego. Służby planują w przyszłym roku przebudowę sieci deszczowej w tej okolicy.

"Nowa inwestycja dot. odprowadzania wody z bydgoskich ulic. Gratuluję, kostka w Brdzie lubi pływać" - napisała autorka nagrania, która zamieściła post na jednej z bydgoskich grup facebookowych. Na filmie widać jak woda wylewa się ze studzienki kanalizacyjnej do rzeki. Woda wypłukuje kostkę brukową na nabrzeżu Brdy. Nagranie można obejrzeć na FB. Internauci, którzy obejrzeli nagranie, napisali pod postem wiele krytycznych komentarzy pod adresem miejskich służb. Przytaczamy niektóre z nich: "U nas to normalne, lubią stale coś poprawiać, a i tak źle zrobią"; "Niestety, w tym miejscu zawsze taki problem występuje"; "I tak jest ze wszystkim, rozryli wszystkie ulice, wycięli masę drzew, osunął się nasyp mostu Pomorskiego żeby stworzyć jakieś enigmatyczne miasto gąbkę, teraz będą wszystko remontować przez kolejną dekadę a przy okazji zniszczą resztę";

"Przecież to nie jest nowa inwestycja, tylko ten upust istnieje od lat. To jest stare rozwiązanie". Na ten wpis ktoś inny odpowiedział: "Zgadza się, istnieje od dawna. Był modernizowany przy okazji prac na ul. Krakowskiej i jest gorzej niż było". Inny internauta przypomniał: "Kilka lat temu był podobny przypadek przy ul. Wrocławskiej, odpływ deszczówki. Wypłukało skarpę i drzewo". "A może jeśli zbiorniki pełne to nadmiar musi gdzieś przelecieć raczej to normalne" - skomentowała kolejna osoba, na co uzyskała odpowiedź: "normalne ale powinno być to zrobione tak aby kostka wokół się nie sypała".

Miejsce, w którym doszło do opisywanej sytuacji jest wylotem sieci deszczowej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy, w rejonie ul. Krakowskiej. Jak dowiedzieliśmy się w MWiK, do przelewania się wody doszło po nawalnym deszczu. Istniejący wylot nie jest w stanie odebrać tak dużej ilości wody. Konieczna jest przebudowa wylotu wód opadowych do rzeki. Doraźne prace naprawcze utrudnia wysoki stan wód w tym miejscu. W 2024 roku MWiK planują przebudowę całego wylotu, inwestycja ma być wykonana w uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie.

Przypomnijmy, że miasto zaplanowało rewitalizację fragmentu nabrzeża rzeki na odcinku od ulicy Krakowskiej do ulicy Żabiej, za mostem Pomorskim. Łączna długość odcinka od ul. Krakowskiej do okolic mostu Pomorskiego, który ma być odnowiony, to 1,25 km. Wykonawca (wybrana w przetargu firma Strabag), przebuduje nabrzeże, wymieni nawierzchnię istniejących ścieżek dla pieszych, a także wybuduje asfaltowe drogi rowerowe i nowe ścieżki pieszo-rowerowe. W ramach inwestycji pojawi się nowe oświetlenie, stojaki na rowery, tablice informacyjne oraz ławki i kosze na śmieci. Na wybranych odcinkach powstaną miejsca do cumowania łodzi, tarasy widokowe, schody terenowe. Inwestycja realizowana będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca w pierwszej kolejności opracuje projekt, zdobędzie niezbędne pozwolenia, a następnie rozpocznie prace budowlane. Realizacja całego przedsięwzięcia po podpisaniu umowy zajmie około 30 miesięcy. Koszt tej inwestycji to 35 mln złotych.

