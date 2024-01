Dziki parking przy ulicy Paderewskiego w Bydgoszczy. Deweloper zamyka teren

Do naszej redakcji zgłosił się Czytelnik, który zwrócił uwagę na zamieszanie w pobliżu budowy nowego kampusu Akademii Muzycznej, powstającego przy ulicy Kamiennej. - W całej tej okolicy jest wiele rozkopanych miejsc. Ostatnio zauważyłem, że za wycieraczki zaparkowanych samochodów ktoś włożył kartki z informacją, że jest to teren budowy i obowiązuje zakaz parkowania. Uważam, że to miejsce jest słabo zabezpieczone, brakuje tablicy informacyjnej. Przejeżdżają koparki, a przecież tamtędy chodzą dzieci do pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 37 - relacjonuje bydgoszczanin.

Zwróciliśmy się do firm, które prowadzą prace w tej okolicy z prośbą o wyjaśnienia.

Kampus Akademii Muzycznej buduje spółka Unibep. Jak wyjaśnił nam jej rzecznik prasowy, wjazd na budowę kampusu jest od ul. Kamiennej i tamtędy wjeżdża sprzęt budowlany, który porusza się po zamkniętym, wygrodzonym obszarze placu budowy. - Na teren budowy nikogo nie wpuszczamy, mamy monitoring. Pojazdy budowlane jeżdżą wyznaczonymi trasami. Nasi pracownicy wjeżdżają autami osobowymi od strony ulicy Paderewskiego, ale stawiają je na naszym terenie - mówi Wojciech Jarmołowicz, rzecznik Unibep. - Obok, od ulicy Paderewskiego jest plac, na którym deweloper zamierza budować budynek. Teren pod przyszły blok jest ogrodzony, ale brama wjazdowa od jakiegoś czasu jest otwarta, a kierowcy urządzili sobie dziki parking - dodaje Wojciech Jarmołowicz.