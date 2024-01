Drogi gruntowe w Bydgoszczy do utwardzenia. Plany ZDMiKP na 2024 rok

Czytelnicy przysłali do naszej redakcji mnóstwo skarg na stan dróg gruntowych. Skarżyli się na dziury w ulicy Kawiorowej, Gradowej, Podleśnej i Łuckiej. - To, co zobaczyłem na ul. Gradowej kazało mi się zastanowić czy jest to miasto wojewódzkie, czy jakaś uliczka w górach, gdzie sprzęt drogowy nie może wjechać. Ulica Gradowa powinna zmienić nazwę na Marsjańską. Tyle dziur w ulicy jeszcze nie widziałem - pisał pan Marek.

ZDMiKP w Bydgoszczy stosuje interwencyjne równanie ulic gruntowych. - Nie prowadzimy już harmonogramu równania tych dróg. Z powodu występujących często niesprzyjających warunków pogodowych (opady deszczu, przymrozki), nie było możliwości realizacji takiego harmonogramu, w którym zakres działań był zaplanowany już na początku roku - wyjaśnia Tomasz Okoński, rzecznik ZDMiKP.