Niebezpieczny przystanek w Osielsku. Nie ma pieniędzy na budowę zatoki autobusowej przy ulicy Centralnej

Temat powrócił podczas sesji Rady Gminy Osielsko 19 grudnia 2023 r. Najpierw wójt Wojciech Sypniewski poinformował, że na początku 2024 roku spotka się ze starostą bydgoskim, aby omówić temat budowy zatoki. - Mam nadzieję, że uda się znaleźć rozwiązanie tego problemu - stwierdził wójt. Jednocześnie zastrzegł, że ostateczna decyzja nie należy wyłącznie do starosty, ale do radnych Powiatu Bydgoskiego, którzy musieliby wyrazić zgodę na sfinansowanie inwestycji.

Radny Przemysław Ziętara zwrócił uwagę, że budowa zatoki nie została wpisana do budżetu gminy na rok 2024, mimo zakończenia prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę. - Wiosną składałem w tej sprawie kolejną interpelację. Niestety nie została ona uwzględniona. Koszt budowy zatoki wyniósłby tyle, ile rocznie będą nas kosztowały dodatkowe etaty biurowe w przedszkolu. Podczas obrad komisji wnioskowałem, aby wykreślić z budżetu zwiększanie tych etatów a zaoszczędzane pieniądze przeznaczyć na wykonanie zatoki. Moja propozycja nie uzyskała poparcia niezbędnej większości radnych. To przykre, że w oczach niektórych radnych bezpieczeństwo mieszkańców przegrało z etatami biurowymi w przedszkolu - mówił radny Ziętara, odnosząc się do 300 tysięcy złotych, które od 2024 roku gmina ma przeznaczać na dodatkowe przedszkolne etaty administracyjne.

Radna Beata Polasik stwierdziła, że nie przyłoży ręki do ograniczania funkcjonowania oświaty. Ostatecznie podczas sesji radni mieli jednak zadecydować, czy pozostawić pieniądze na oświetlenie Szosy Gdańskiej, czy przerzucić je na wybudowanie zatoki. - Zostaliśmy postawieni pod ścianą, bo mamy decydować między jednym bezpieczeństwem a innym bezpieczeństwem - komentowała radna Beata Polasik, która była za tym, aby starać się o sfinansowanie zatoki ze środków Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - jako zarządcy drogi, na której jest przystanek.

- Jest już gotowy projekt oświetlenia. Dawno temu zarezerwowaliśmy na ten cel 20 tysięcy złotych z Funduszu Sołeckiego. Mieszkańcy chcą oświetlenia Szosy Gdańskiej. Nie zrezygnujemy teraz z tego, bo ktoś chce przestawić przystanek - argumentował Konrad Cichański, sołtys Sołectwa Osielsko.

Przewodniczący Rady Gminy Osielsko Benedykt Leszczyński zaproponował: - Jeśli ten przystanek jest niebezpieczny, to zamknijmy go do czasu wybudowania zatoki. Przecież 100 metrów dalej jest następny przystanek. - To nieprawda, kolejny przystanek jest w odległości 500 metrów - sprzeciwił się radny Ziętara.

Wójt Wojciech Sypniewski obiecał, że rozważy propozycję Benedykta Leszczyńskiego o czasowej likwidacji niebezpiecznego przystanku. W głosowaniu wniosek radnego Wiekieraka przepadł. 6 radnych było za tym, żeby zbudować zatokę autobusową przy ul. Centralnej kosztem oświetlenia Szosy Gdańskiej. 8 radnych głosowało przeciwko, 1 osoba wstrzymała się od głosu.