Po opadach deszczu drogi gruntowe w Bydgoszczy zamieniają się w bajora. Mamy zdjęcia

- Przyjechałam do mamy na święta, wpadłam dosłownie - w bydgoskie Śniardwy i Mamry. Głębokości imponujące, widoki takie sobie. Błoto w domu, można zapomnieć o czystym samochodzie i martwić się o zawieszenie. Przydadzą się dobre kalosze albo można skakać jak Spider-Man po płocie - taki obraz ulicy Kawiorowej na Osowej Górze przysłała do naszej redakcji pani Karolina.

Kolejną relację otrzymaliśmy od pana Marka, który pisze: - to, co zobaczyłem na ul. Gradowej kazało mi się zastanowić czy jest to miasto wojewódzkie, czy jakaś uliczka w górach, gdzie sprzęt drogowy nie może wjechać. Ulica Gradowa powinna zmienić nazwę na Marsjańską. Tyle dziur w ulicy jeszcze nie widziałem. Opad deszczu dokładnie obnażył, gdzie władza miasta ma mieszkańców tej ulicy. Pan Marek skarży się też na brak oświetlenia. - Czy to awaria - pyta? - Ludzie w ciemnościach wchodzą w kałuże. Dla mnie to skandal.