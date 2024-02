„Z miłości do Bydgoszczy” – konferencja prasowa Łukasza Schreibera, kandydata na prezydenta

Łukasz Schreiber to jak na razie jedyny oficjalnie zgłoszony kandydat na prezydenta grodu nad Brdą.

- Ponad 50 procent mieszkańców Bydgoszczy, nawet w sondażu zleconym przez bydgoski ratusz - mówi, że chcemy zmiany - zaznaczył kandydat BP na starcie kampanii wyborczej. - Bydgoszczanie patrzą i obserwują, co się dzieje, i trudno pod wieloma względami być zachwyconym. Bydgoszcz stoi w rozwoju i stoi w korkach. Bydgoska komunikacja to raczej powód do kpin niż do jakiegokolwiek triumfu. Bydgoskie inwestycje to przykład tego jak nie budować i jak nie planować To wszystko, ale też i wiele więcej, składa się na to, że zdecydowałem się ubiegać o urząd prezydenta miasta Bydgoszczy.