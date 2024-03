Spór o ogrodzenie przy ul. Norweskiej na Szwederowie. Sprawa ciągnie się od 14 lat

- To nie jest zwyczajne ogrodzenie - mówi jeden z mieszkańców bloku przy ulicy Norweskiej w Bydgoszczy. - To ogrodzenie budowane na emocjach wynikających z ostentacyjnego demonstrowania swojego świętego prawa własności.

Z bramą do sądu?

Mieszkaniec, który skontaktował się z redakcją, zaskarżył uchwałę do sądu, bo według niego inwestycja była kompletnie niepotrzebna. - Ponadto płot na całej długości zabudowy skarpowej narusza strukturę betonowych płyt i schodów - zaznacza mężczyzna.

Sprawą miały zajmować się służby miejskie, zwłaszcza od 2018 do 2019 roku. - Sprawa była rzekomo analizowana z każdej strony - zapewnia nasz rozmówca. Powołuje się na "wezwania do zlikwidowania nienadającej się do użytku" bramy wjazdowej. Sprawa została skierowana przez mieszkańca do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

O kontakt do zarządu wspólnoty mieszkaniowej wystąpiliśmy do administracji nieruchomości, czyli firmy Bydgoscy Zarządcy Nieruchomości. Do Magdaleny Wiśniewskiej, prezes zarządu BZN zwróciliśmy się z pytaniem, czy obecnie jest w toku jakiekolwiek postępowanie dotyczące inwestycji przy ulicy Norweskiej w Bydgoszczy. Czekamy na ustalenia.