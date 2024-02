Jest problem. Czy na ul. Sobieszewskiej w Bydgoszczy mogą powstać miejsca parkingowe?

– Wszystko, co mogliśmy zrobić przez ostatnie 10 lat, to zrobiliśmy. U nas nie da się wepchnąć ani jednego miejsca parkingowego więcej . Przeprowadziliśmy modernizację nawierzchni przy okazji wykorzystując każdy kawałek terenu, żeby stworzyć miejsce do parkowanie. Oczywiście w granicach zdrowego rozsądku, bo nie zabetonujemy całego osiedla – mówił nam Jarosław Skopek, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zjednoczeni”.

– Osiedla były projektowane w czasach, gdy normatyw był 60 samochodów na 100 mieszkań, a dziś w wielu mieszkaniach właściciele mają po 2-3 samochody – uzupełnia Jarosław Skopek. Mieszkanka osiedla zwraca uwagę, że na niewielkiej i wąskiej ulicy Sobieszewskiej kierowcy od dawna, z powodu braku wolnych miejsc parkingowych w pobliżu, parkowali na chodniku. Nie podobało się to pieszym, co skutkowało wzywaniem Straży Miejskiej, więc zwyczaje nieco się zmieniły.

– To wąska uliczka, z wąskim chodnikiem. Odległości od budynku do ulicy są tam tak małe, że nie ma możliwości zgodnie z przepisami zrobić tam parkingu – stwierdza Jarosław Skopek. Prezes spółdzielni uważa, że na osiedlu, przychylając się do próśb mieszkańców, znaleziono wszystkie możliwe miejsca parkingowe. Dodatkowym problemem w takiej sytuacji jest kwestia własności gruntu – chodnik przynależy do miasta, a nie spółdzielni.