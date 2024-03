Będzie się działo w Młynach Rothera. Filmy dokumentalne, Slam Filozoficzny i nowa restauracja

Co zatem będzie się działo w Młynach w tym roku?

Najbliższy odbędzie się 5 kwietnia.

Do 9 kwietnia można oglądać można wystawę prac Moniki Szczygieł, a jednocześnie trwa open call, czyli nabór na kolejną wystawę. Nabór jest otwarty do 17 kwietnia. Instytucja w tym roku zaprasza także na cykl „Docs Against Gravity w Młynach”, czyli projekcje filmów dokumentalnych. Najbliższy seans odbędzie się 11 kwietnia.

– W Młynach Rothera skupiamy się na trzech kierunkach działania. Pierwszy to praca z lokalną tożsamością, tworzenie wspólnoty. Zależy nam na wspólnocie otwartej, obywatelskiej - mówi Sławomir Czarnecki, dyrektor Młynów Rothera. - Z tym wiąże się drugi kierunek, wzmacnianie sprawczości, poczucia wpływu. Dawanie narzędzi zmiany rzeczywistości. Żeby mieć wpływ na świat, trzeba go rozumieć. To trzeci kierunek, w którym pomagamy zrozumieć. Jak skomplikowana i różnorodna jest rzeczywistość. Pokazujemy co nauka mówi nam o świecie i jak, dzięki nauce, kształtujemy go poprzez technologie.