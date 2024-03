Kolejny sukces policjantów z wydziału narkotykowego bydgoskiej komendy miejskiej

W minioną środę (27.03), by zweryfikować te informacje, funkcjonariusze pojechali do jego miejsca zamieszkania. Zauważyli podejrzewanego mężczyznę idącego jedną z ulic w Solcu Kujawskim. Po wylegitymowaniu i przedstawieniu powodu wizyty pojechali do jego mieszkania.

Policjanci ujawnili tam 5 worków strunowych z zawartością suszu roślinnego oraz kryształu. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że to blisko kilogram marihuany i ponad 100 gram kryształu 2CB. (To organiczny związek chemiczny, psychodeliczna substancja psychoaktywna, pochodna fenyloetyloaminy - red.).. Substancje te zostały przekazane do policyjnego laboratorium kryminalistycznego, natomiast ich właściciel, po zatrzymaniu, trafił do policyjnego aresztu.