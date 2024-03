Wielki Piątek - co to za święto? Wyjaśniamy, czy tego dnia trzeba iść do kościoła Dominika Sobczyńska

Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego. To właśnie tego dnia katolicy wspominają śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. To szczególny czas ciszy, skupienia i postu. Należy pamiętać, że tego dnia obowiązuje post ścisły. Oznacza to, iż możemy zjeść dwa posiłki lekkie i jeden do syta. Czy trzeba iść tego dnia do kościoła? Czy jest to dzień wolny? Dowiesz się tego w naszym artykule!