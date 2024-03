Wielki Post. Co wolno zjeść w Wielki Piątek i ile razy w ciągu dnia. Kto może być zwolniony z postu? OPRAC.: mik, jar, szut

Czas trwania Wielkiego Postu wynika ze znaczenia liczby czterdzieści. Potop w Biblii trwał czterdzieści dni i nocy, wędrówka Żydów przez pustynię do Ziemi Obiecanej to czterdzieści lat. Z kolei Jezus spędził w odosobnieniu czterdzieści dni na pustkowiu, zanim rozpoczęła się jego misja.Co i jak często można jeść w Wielki Piątek? Sprawdź ►►► Waldemar Wylegalski Zobacz galerię (5 zdjęć)

Wielki Post to wyjątkowy czas dla chrześcijan. Okres poprzedzający najważniejsze święta w kalendarzu kościelnym - Wielkanoc Wypełniają go posty i wyrzeczenia. Co i jak często wolno jeść w Wielki Piątek. Kto jest zwolniony z postu jakościowego? Kto jest zwolniony z postu ilościowego? Więcej o wielkopostnych wyrzeczeniach w galerii.