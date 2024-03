Wielkanocny weekend w Bydgoszczy. Sprawdź, co będzie się działo w dniach 29 marca - 1 kwietnia

Najbliższy długi weekend będzie doskonałą okazją nie tylko do wypoczynku po całym tygodniu intensywnej pracy czy nauki, ale też do zacieśniania więzi z bliskimi podczas wspólnych aktywności. Przypominamy, że z uwagi na święta Wielkiej Nocy w najbliższy weekend większość placówek kulturalnych będzie nieczynna. Atrakcji jednak nie zabraknie - m.in. na ten weekend zaplanowano obchody jubileuszu 30-lecia bydgoskiego klubu Mózg, przed nami zatem koncerty, instalacje, słuchowisko i spektakle teatralne. Do wspólnej zabawy zaprasza także Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" w Bydgoszczy - w niedzielę i poniedziałek szukanie ukrytych w zoo jajek i tematycznych kamyczków w Ogrodzie Botanicznym.

O szczegółach dotyczących wydarzeń przygotowanych dla mieszkańców na długi świąteczny weekend (29 marca - 1 kwietnia) piszemy w naszej fotogalerii.